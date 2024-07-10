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10 июля 2024, новость

СМИ выяснили имя нового возлюбленного звезды «Гарри Поттера»

На днях влюбленных заметили в кондитерской
Эмма Уотсон, 2017 год
Эмма Уотсон, 2017 год | Источник: Legion-Media.ru

Эмма Уотсон начала встречаться со своим однокурсником из Оксфорда Кираном Брауном. В последнее время актрису стали замечать с ним на свиданиях и прогулках.

На днях влюбленные посетили кондитерскую, где отлично провели время вдвоем. По словам свидетелей, на свидании артистка выглядела счастливой.

«Эмма изучает литературу, а его диссертация посвящена теории литературы, так что им есть о чем поговорить. Она выглядит такой влюбленной в Кирана. Они болтали в очереди, и атмосфера вокруг них была довольно приятной. Я не слышал, о чем они говорили, кроме того момента, когда она сделала заказ — эспрессо, торт и сок или что-то в этом роде. Она, похоже, не пыталась прятаться, она просто стояла с ним в очереди, буднично и обычно», — рассказал посетитель кондитерской.

Отметим, что Эмма Уотсон поступила в Оксфорд на курс писательского мастерства в прошлом году. Актриса учится на заочном отделении из-за ее загруженного графика.

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