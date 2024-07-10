СМИ выяснили имя нового возлюбленного звезды «Гарри Поттера»

«Эмма изучает литературу, а его диссертация посвящена теории литературы, так что им есть о чем поговорить. Она выглядит такой влюбленной в Кирана. Они болтали в очереди, и атмосфера вокруг них была довольно приятной. Я не слышал, о чем они говорили, кроме того момента, когда она сделала заказ — эспрессо, торт и сок или что-то в этом роде. Она, похоже, не пыталась прятаться, она просто стояла с ним в очереди, буднично и обычно», — рассказал посетитель кондитерской.