Звезду «Гарри Поттера» засняли за поцелуем с новым возлюбленным

У голливудской актрисы Эммы Уотсон появился новый бойфренд. Фотографии опубликованы на сайте The Sun.
34-летнюю Эмму Уотсон подловили папарацци, когда она была в Оксфорде. Актрису засняли во время поцелуя с новым возлюбленным, имя которого пока неизвестно. Звезда «Гарри Поттера» смотрела на избранника, пока тот держал руку на ее шее.
«Она выглядела невероятно счастливой — как будто ее ничего не беспокоило. Охрана погрузила ее чемоданы в багажник черного Range Rover, и она попрощалась», — рассказал инсайдер издания.
В январе Эмма Уотсон снялась для рекламной кампании бренда Prada. На одном из кадров знаменитость была запечатлена в голубом платье-комбинации, черном плаще и с сумкой. Ей также сделали укладку на короткие волосы и нюдовый макияж.
В апреле Эмма Уотсон опубликовала провокационные снимки по случаю своего 34-летия. На одной из фотографий актриса предстала перед камерой без бюстгальтера. Знаменитость надела джинсы и украшения: серьги, цепочку, браслеты и несколько колец. Эмма Уотсон позировала без косметики. Ей сделали укладку с эффектом мокрых волос.