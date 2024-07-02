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2 июля 2024, новость

Звезду «Гарри Поттера» засняли за поцелуем с новым возлюбленным

Актрису Эмму Уотсон подловили папарацци

У голливудской актрисы Эммы Уотсон появился новый бойфренд. Фотографии опубликованы на сайте The Sun.

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34-летнюю Эмму Уотсон подловили папарацци, когда она была в Оксфорде. Актрису засняли во время поцелуя с новым возлюбленным, имя которого пока неизвестно. Звезда «Гарри Поттера» смотрела на избранника, пока тот держал руку на ее шее.

«Она выглядела невероятно счастливой — как будто ее ничего не беспокоило. Охрана погрузила ее чемоданы в багажник черного Range Rover, и она попрощалась», — рассказал инсайдер издания.

В январе Эмма Уотсон снялась для рекламной кампании бренда Prada. На одном из кадров знаменитость была запечатлена в голубом платье-комбинации, черном плаще и с сумкой. Ей также сделали укладку на короткие волосы и нюдовый макияж.

В апреле Эмма Уотсон опубликовала провокационные снимки по случаю своего 34-летия. На одной из фотографий актриса предстала перед камерой без бюстгальтера. Знаменитость надела джинсы и украшения: серьги, цепочку, браслеты и несколько колец. Эмма Уотсон позировала без косметики. Ей сделали укладку с эффектом мокрых волос.

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