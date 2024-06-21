Трейлер дня: Горбачева, Филипенко и Куценко спасают планету

Однажды обаятельный шахтер Стас (Филипенко), которого никогда не волновала тема экологии, начинает слышать голос Земли. Планета жалуется на свое состояние и угрожает устроить потоп, если ситуация не исправится.

Стасу придется убедить дерзкую эко-активистку Лену (Горбачева), а заодно и всех вокруг, в своей нормальности, а главное, в том, что пора прекратить загрязнять планету.

«Через юмор, шутки и остросюжетные повороты мы попробуем обратить внимание людей на важность Земли в нашей жизни. Наши съемки были настоящим приключением, на которое обязательно стоит посмотреть на большом экране. Где еще вы увидите, как у Гоши Куценко вырастают волосы на голове?», — рассказала Ирина Горбачева.

Режиссером ленты стал Евгений Корчагин, снявший «Войну семей». В фильме также приняла участие популярный блогер Саша Спилберг. А вот чьим голосом говорит Земля — пока держится в секрете.