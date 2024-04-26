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26 апреля 2024, новость

Елена Борщева вспомнила о детстве в условиях дефицита продуктов

Артистка рассказала о скромных радостях
Елена Борщева
Елена Борщева

Звезда КВН, актриса Елена Борщева рассказала о скромных радостях детства на кулинарном шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

По словам Борщевой, когда она росла в 1980-е, разнообразия продуктов не было, а за некоторыми приходилось стоять в очередях и покупать их за талоны.

«А вот какие сладости нам доставались: брали, например, корочку хлеба, варенье или маслице с сахаром. Еще я обожала шоколадные конфеты, но их у нас тоже не было», — поделилась Борщева.

Она также вспомнила, как однажды им с сестрой кто-то подарил конфету.

«Мы ее честно поделили с сестрой и съели», — говорит звезда.

Ранее Елена Борщова рассказала о кастинге дочери в «Новую Фабрику звезд». 

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