Елена Борщева вспомнила о детстве в условиях дефицита продуктов

Елена Борщева

Звезда КВН, актриса Елена Борщева рассказала о скромных радостях детства на кулинарном шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

По словам Борщевой, когда она росла в 1980-е, разнообразия продуктов не было, а за некоторыми приходилось стоять в очередях и покупать их за талоны.

«А вот какие сладости нам доставались: брали, например, корочку хлеба, варенье или маслице с сахаром. Еще я обожала шоколадные конфеты, но их у нас тоже не было», — поделилась Борщева.

Она также вспомнила, как однажды им с сестрой кто-то подарил конфету.