Внешность 86-летней Джейн Фонды на красной дорожке вызвала споры в сети

Внешность американской актрисы Джейн Фонды на красной дорожке премии TIME Earth Awards вызвала споры в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на Daily Mail.

86-летняя звезда Голливуда пришла на мероприятие в фиолетовом костюме, который состоял из прямых брюк со стрелками и приталенного пиджака. Также знаменитость надела рубашку в тон и серебристые босоножки на каблуках. Она уложила волосы волнами с объемом у корней, подчеркнула губы вишневой помадой и нанесла румяна на щеки.