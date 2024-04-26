Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
26 апреля 2024, новость

Внешность 86-летней Джейн Фонды на красной дорожке вызвала споры в сети

Актриса посетила мероприятие TIME Earth Awards

Внешность американской актрисы Джейн Фонды на красной дорожке премии TIME Earth Awards вызвала споры в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились на Daily Mail.

86-летняя звезда Голливуда пришла на мероприятие в фиолетовом костюме, который состоял из прямых брюк со стрелками и приталенного пиджака. Также знаменитость надела рубашку в тон и серебристые босоножки на каблуках. Она уложила волосы волнами с объемом у корней, подчеркнула губы вишневой помадой и нанесла румяна на щеки.

Читатели издания разделились во мнениях относительно снимков. «Очень красивая женщина», «Выглядит феноменально», «Красивая и стильная, хочу быть похожей на нее в старости», «Легендарная Джейн Фонда, изменившая лицо, как Кардашьян», «Посмотрите на ее руки, а потом на ее лицо — они совсем не совпадают [по возрасту]», «Похожа на марионетку», — указали юзеры.

Ранее актриса 59-летняя Ирина Безрукова раскрыла причину отказа от пластики.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Джейн Фонда
Джейн Фонда
Jane Fonda
Ирина Безрукова
59-летняя Ирина Безрукова раскрыла причину отказа от пластики
Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук
Харламов с возлюбленной, Алсу, Безрукова: звезды на премьере фильма
Селена Гомес
Селена Гомес показала фигуру в облегающем платье
Алика Смехова
Алика Смехова похвасталась фигурой в купальнике после похудения
Юлия Пересильд (фото: соцсети)
Юлия Пересильд восхитила поклонников ярким образом
Екатерина Гусева (фото: соцсети)
Екатерина Гусева показала себя в элегантном наряде
Райан Гослинг
Райан Гослинг удивил поклонников изменившимся лицом
Гвинет Пэлтроу для журнала Cultured (фото: социальные сети)
51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась в платье с глубоким декольте для журнала
Эмили Блант
Эмили Блант в обнимку с мужем появилась на премьере фильма
Любовь Аксенова
Аксенова и Янковский представили сериал «Прометей» на ММКФ-2024
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян
Павел Прилучный и Зепюр Брутян представили фильм со своим участием
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас посетил премию и взволновал поклонников
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез вышла на публику с сумкой за 40 млн рублей
Настасья Самбурская
37-летняя звезда «Универа» показала себя в прозрачном платье
Сидни Суини (фото: соцсети)
Звезда «Эйфории» опубликовала смелые фото с отдыха
Мерьем Узерли
Звезда «Великолепного века» восхитила публику на гала-ужине в Дубае
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй показала себя в смокинге
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи снялась в платье с глубоким декольте для глянца
Элизабет Херли
Популярная 58-летняя актриса в красном бикини поплавала в бассейне
Павел Деревянко (фото: соцсети)
Павла Деревянко сравнили с Брэдом Питтом
Гвинет Пэлтроу
51-летняя Гвинет Пэлтроу снялась в провокационном образе
Сидни Суини
Звезда «Эйфории» ответила на критику ее внешности и актерской игры
Дженнифер Лопез, фото: соцсети
54-летняя Дженнифер Лопез похвасталась фигурой в платье с глубоким декольте
София Вергара
София Вергара показала архивное фото в бикини
Роберт Дауни-мл.
Роберт Дауни-мл. появился на премьере в экстравагантном наряде
Зендая
Зендая взволновала фанатов чрезмерной худобой на новых фото
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс раскритиковали за внешний вид на прогулке
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с дочерью
Зендая
Зендая раскритиковала свой образ робота на премьере «Дюны»
Любовь Толкалина
46-летняя Любовь Толкалина примерила купальники на камеру
Рената Литвинова
57-летняя Рената Литвинова показала фото в стильном образе
Джеки Чан, 2019 год
Джеки Чан оправдался за седые волосы на фото
Катя Лель
Эвелина Бледанс, Катя Лель и другие звезды на премьере фильма
Ричард Гир с супругой
74-летний Ричард Гир впервые за долгое время вышел в свет с женой
Деми Мур
61-летняя Деми Мур восхитила поклонников выходом в платье с разрезом
Бригитта Нильсен
60-летняя бывшая жена Сталлоне снялась в откровенной фотосессии
Моника Беллуччи
59-летняя Моника Беллуччи показала фигуру в комбинезоне с вырезом
Федор Бондарчук и Анна Михалкова
Бондарчук, Михалкова, Куценко на церемонии вручения кинопремии
Зендая (фото: соцсети)
Зендая снялась в свадебном платье
Натали Портман
Натали Портман снялась для модного бренда в элегантном образе
Марго Робби
Марго Робби заметили на съемках с новым цветом волос
Зендая
Зендая пришла на красную дорожку в пиджаке на голое тело
Дженнифер Лопез (фото: соцсети)
Дженнифер Лопез показала откровенные фото в нижнем белье
Джессика Альба
Джессика Альба снялась в чувственной фотосессии
Мария Табакова (фото: соцсети)
Дочь Табакова сфотографировалась в смелом платье в честь 18-летия
Зендая
Фанаты переживают за состояние здоровья Зендаи
Рената Литвинова (фото: соцсети)
57-летняя Рената Литвинова снялась в платье с декольте
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез высмеяли за грязные джинсы
Ирина Горбачева (фото: соцсети)
Ирина Горбачева показала обнаженные фото
Ольга Бузова
Ольга Бузова представила фильм «Дождь из мужчин»
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Трейлер
Кадр из фильма «Сорвать банк»
Сорвать банк
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Экзорцизм»
Экзорцизм
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Калимба»
Калимба
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Трейлер
Кадр из фильма «Тополиный пух»
Тополиный пух
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»
Универ. 13 лет спустя
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь