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26 апреля 2024, новость

Раскрыты подробности о новом фильме про Бриджит Джонс

Инсайдеры сообщили, что в четвертой части популярной киносерии героиня закрутит бурный роман с парнем моложе нее на 28 лет
«Бриджит Джонс: Грани разумного», 2004 год
«Бриджит Джонс: Грани разумного», 2004 год

Рене Зеллвегер вернулась к своей знаменитой роли Бриджит Джонс в четвертой части франшизы «Дневник Бриджит Джонс». Инсайдеры сообщили новые детали картины.

По сюжету книги Хелен Филдинг, муж героини, Марк Дарси, погиб, поэтому сыгравший его Колин Ферт не появится в продолжении.

«Бриджит — мать-одиночка, пытающаяся ориентироваться в новом мире социальных сетей и приложений для знакомств после смерти Марка, так что она определенно окажется в затруднительном положении», — рассказал инсайдер Daily Mail.

Героиня познакомится с парнем моложе нее на 28 лет, и с ним у нее закрутится бурный роман. Известно, что роль досталась 27-летнему Лео Вудаллу, которого зрители знают по сериалу «Белый лотос».

«Бриджит будет настоящей пумой в новом фильме. Все увидят, как она начинает отношения с молодым персонажем, которого играет Лео. Он был в восторге от того, что попал в проект, и у него будет главная роль — ее возлюбленного в фильме “Без ума от мальчика”», — добавил источник.

Конкуренцию парню составит давний знакомый и возлюбленный Бриджит Джонс — Дэниел Кливер, которого сыграет Хью Грант. Актер признался, что был в восторге, когда прочитал сценарий четвертой части, и даже заплакал.

«Сюжет основан на попытке героини одной воспитать двоих детей, а затем это все смешалось в комедии в стиле Бриджит Джонс, так что это очень грустно, а также очень смешно», — заявил Грант.

Съемки картины должны начаться в мае. По словам инсайдеров, премьера состоится в канун Дня всех влюбленных в 2025 году.

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