Фильм на вечер: герметичный триллер с Мэлом Гибсоном, заставляющий понервничать

Знаменитый радиодиджей Элвис Кони принимает очередной звонок от слушателя, не подозревая, что ввязался в самую жуткую историю в своей жизни. Анонимный собеседник шантажирует шоумена, грозясь убить его семью в прямом эфире.
Чтобы спасти родных, Кони должен сыграть в изощренную игру на выживание и раскрыть свои самые грязные секреты перед многомиллионной аудиторией. И что бы ни произошло — оставаться в эфире.
«В эфире» — телефонный криминальный триллер, построенный на словесной дуэли двух человек, не лишенный психологической глубины, интересной философии и неожиданных поворотов.
И хотя формально это не фильм одного актера, весь драматический накал ложится на плечи Мэла Гибсона, превосходно справляющегося с ролью эксцентричной и самоуверенной звезды, оказавшейся в экстремальной ситуации.