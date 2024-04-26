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26 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: герметичный триллер с Мэлом Гибсоном, заставляющий понервничать

Сегодня в рубрике – остросюжетная криминальная лента с закрученной интригой и отличной ролью Мэла Гибсона
Во время загрузки произошла ошибка.

Знаменитый радиодиджей Элвис Кони принимает очередной звонок от слушателя, не подозревая, что ввязался в самую жуткую историю в своей жизни. Анонимный собеседник шантажирует шоумена, грозясь убить его семью в прямом эфире.

Чтобы спасти родных, Кони должен сыграть в изощренную игру на выживание и раскрыть свои самые грязные секреты перед многомиллионной аудиторией. И что бы ни произошло — оставаться в эфире.

«В эфире» — телефонный криминальный триллер, построенный на словесной дуэли двух человек, не лишенный психологической глубины, интересной философии и неожиданных поворотов.

И хотя формально это не фильм одного актера, весь драматический накал ложится на плечи Мэла Гибсона, превосходно справляющегося с ролью эксцентричной и самоуверенной звезды, оказавшейся в экстремальной ситуации.

6.1
В эфире
2022/США18+триллеркриминал
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