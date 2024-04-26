Фильм на вечер: герметичный триллер с Мэлом Гибсоном, заставляющий понервничать

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456295805&hash=cd7c960d22900ccc&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Знаменитый радиодиджей Элвис Кони принимает очередной звонок от слушателя, не подозревая, что ввязался в самую жуткую историю в своей жизни. Анонимный собеседник шантажирует шоумена, грозясь убить его семью в прямом эфире.

Чтобы спасти родных, Кони должен сыграть в изощренную игру на выживание и раскрыть свои самые грязные секреты перед многомиллионной аудиторией. И что бы ни произошло — оставаться в эфире.

«В эфире» — телефонный криминальный триллер, построенный на словесной дуэли двух человек, не лишенный психологической глубины, интересной философии и неожиданных поворотов.