Звезда «Улиц разбитых фонарей» рассказала о хейте из-за лишнего веса

Анастасия Мельникова | Источник: Legion-Media.ru

Актриса, известная по сериалу «Улицы разбитых фонарей», Анастасия Мельникова рассказала о своем тяжелом заболевании. Звезда вынуждена принимать гормональные таблетки, выяснила Teleprogramma.pro.

Женщина не стала озвучивать подробности своего недуга. Однако она обратила внимание, что из-за лечения сильно набрала в весе и столкнулась с небывалым хейтом от бывших поклонников. Именно поэтому актриса решила пролить свет на свою историю.

По ее словам, в один из моментов она начала испытывать проблемы с ногами. Врачи не могли объяснить, в чем причина, но пытались помочь Мельниковой.

«И постепенно, как идеальные хирурги, идеальные ученые, они пытаются спасти мне ноги. Сейчас я уже давно хожу, лечусь, все в порядке», — отметила звезда.

Курс терапии пока продолжается, Мельникова не собирается бросать его, чтобы вернуть былую форму. Она уверена, что, когда выздоровеет, обязательно отточит фигуру.

«Да, у меня есть проблема, у меня титановые задние лапы, что я могу сделать», — уточнила актриса.