Дочь Николь Кидман на фото оценили словами «намного красивее матери»

Дочь австралийской и американской актрисы Николь Кидман Фэйт Маргарет Кидман-Урбан на новых фото оценили словами «намного красивее матери». Соответствующие материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

<div id="vk_post_-48064554_46186"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46186", -48064554, 46186, 'W7I67J0lsc3jysbg1cNVdygMTQw'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Папарацци сняли 13-летнюю девочку в аэропорту Сиднея, когда она прибыла туда со своим отцом — певцом и композитором Китом Урбаном. На кадрах она предстала в лиловой футболке и серых спортивных брюках. На плечи наследница звездной пары надела черный рюкзак, а волосы заплела в косу.