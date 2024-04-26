Акиньшина и Самбурская стали сокамерницами в новом фильме: первые кадры

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Оксана Акиньшина приступила к съемкам в драмеди «За слова отвечаю!». Актрисе досталась роль инфоцыганки Светы Солнце, оказавшейся в тюрьме. Для того, чтобы избежать наказания, ей нужна помощь участников ее тренингов.

Однако из-за волны хейта все отказываются выступать в ее защиту. Помочь Свете могут только ее сокамерницы. Вот только в сакральные техники они не особо верят.

Как отмечает режиссер Виталий Дудка, эта история показывает, что каждому человеку нужны опора и поддержка. Он отмечает, что часто люди зацикливаются на своих слабых сторонах, из-за чего перестают двигаться вперед.

«Я бы хотел, чтобы после нашего фильма каждый смог чуть больше поверить в себя. У нас в проекте обширный и разнообразный женский каст. Такое количество главных героинь — большая редкость. В кадре одновременно будет очень много красивых и талантливых девушек!» — рассказал режиссер.

Известно, что съемки проходят в Екатерининском дворце, где специально для проекта в заброшенном здании возвели декорации колонии. Работа над драмеди продлится до июня этого года.