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26 апреля 2024, фоторепортажСъемки

Акиньшина и Самбурская стали сокамерницами в новом фильме: первые кадры

Актрисы появятся в комедии «За слова отвечаю!»
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7
фотографий
7
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Оксана Акиньшина приступила к съемкам в драмеди «За слова отвечаю!». Актрисе досталась роль инфоцыганки Светы Солнце, оказавшейся в тюрьме. Для того, чтобы избежать наказания, ей нужна помощь участников ее тренингов.

Однако из-за волны хейта все отказываются выступать в ее защиту. Помочь Свете могут только ее сокамерницы. Вот только в сакральные техники они не особо верят.

Как отмечает режиссер Виталий Дудка, эта история показывает, что каждому человеку нужны опора и поддержка. Он отмечает, что часто люди зацикливаются на своих слабых сторонах, из-за чего перестают двигаться вперед.

«Я бы хотел, чтобы после нашего фильма каждый смог чуть больше поверить в себя. У нас в проекте обширный и разнообразный женский каст. Такое количество главных героинь — большая редкость. В кадре одновременно будет очень много красивых и талантливых девушек!» — рассказал режиссер.

Помимо Оксаны Акиньшиной, в киноленте также снимаются Настасья Самбурская, Татьяна Орлова, Дмитрий Чеботарев, Ирина Безряднова, Виктория Буцких, Ольга Ергина, Евгения Дмитриева, Алексей Золотовицкий, Дмитрий Блохин, Ефим Белосорочка, Ксения Каталымова.

Известно, что съемки проходят в Екатерининском дворце, где специально для проекта в заброшенном здании возвели декорации колонии. Работа над драмеди продлится до июня этого года.

Создатели фильма «За слова отвечаю!» обещали презентовать его в канун 8 марта в 2025 году.

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