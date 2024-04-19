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19 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: теплое японское роуд-муви о хороших людях

Сегодня предлагаем вам познакомиться с «Посредниками» — доброй историей, дарящей веру в лучшее
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Молодая женщина по имени Со-ён принимает отчаянное решение оставить новорожденного сына в бэби-боксе возле центра для брошенных детей, где их судьба вверяется в руки медицинских и социальных работников. Вернувшись на следующий день, Со-ён узнает, что официально младенец туда не поступил.

Оказывается, сотрудник центра вместе со своим приятелем занимаются тем, что самостоятельно ищут детям новые семьи. Несчастная мамочка присоединяется к этой паре «посредников», и троица с младенцем отправляются на стареньком микроавтобусе в другой город, преследуемые полицейскими…

Из описания сюжета может показаться, что «Посредники» — криминальная драма, погружающая в мрачный мир торговли детьми, но это не так. Один из главных японских режиссеров современности Хирокадзу Корээда снял доброе кино со светлой грустью — историю с непростыми вопросами о родительстве и личной ответственности, героями которой становятся люди благородных порывов, способные на прощение и сочувствие.

Лента была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь», а звезда «Паразитов» Сон Кан-хо, сыгравший здесь свою очередную сильную роль, получил в Каннах заслуженный приз как лучший актер.

6.8
Посредники
2022/Южная Корея16+драмакомедия
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