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19 апреля 2024, статьяСъемки

Авторы анонсировали возвращение Смолякова в «Мосгаз»

Актер принимал участие в съемках сериала «Дело № 10: Метроном»
Андрей Смоляков на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 10: Метроном»
Андрей Смоляков на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 10: Метроном»

Появится ли полюбившийся зрителям герой Андрея Смолякова в десятом сезоне сериала «Мосгаз», было главной интригой продолжения детективной ретро-франшизы.

Напомним, что в финале девятого сезона (Мосгаз. Дело № 9: Последнее дело майора Черкасова) его герой Черкасов бросился в охваченное огнем здание и не вышел оттуда.

В первом трейлере нового сезона, получившего название «Мосгаз. Дело № 10: Метроном», героиня Марины Александровой слышит голос своего мудрого наставника, который произносит фразу: «Я тебя не брошу. Ты здесь сидеть не будешь». Однако в кадре персонаж не появляется.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ответ на просьбы поклонников вернуть Черкасова в сериал, авторы поспешили успокоить зрителей. В телеграм-канале онлайн-кинотеатра Okko появилось сообщение: «Дорогие поклонники сериала МОСГАЗ, мы подтверждаем, что Андрей Смоляков принимал участие в съмках 10-го сезона. А значит, майор Черкасов в новом сезоне появится!»

Авторы также поделились кадрами со съемок с актером.

Сколько эпизодов нового сезона пройдут с участием Смолякова — неизвестно.

Премьера сериала «Мосгаз. Дело № 10: Метроном» состоится в онлайн-кинотеатре Okko 29 апреля.

Константин Эрнст, Денис Евстигнеев и Андрей Смоляков на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 10: Метроном»
Константин Эрнст, Денис Евстигнеев и Андрей Смоляков на съемках сериала «Мосгаз. Дело № 10: Метроном»
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