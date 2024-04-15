Звезда сериала «Ведьмак» впервые станет отцом

Генри Кавилла вместе с его возлюбленной, телепродюсером Натали Вискузо, заметили на прогулке в Нью-Йорке. Пара выходила из здания и держалась за руки. Многие обратили внимание на изменения в фигуре Вискузо и ее заметно округлившийся живот.
По всей видимости, влюбленные готовятся стать родителями. Правда, официальных заявлений они пока не делают.
Напомним, Генри Кавилл и Натали Вискузо начали встречаться в 2021 году. Тогда звезда сериала «Ведьмак» опубликовал в личном блоге совместное фото с возлюбленной, написав: «Очень счастлив в любви и жизни».