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15 апреля 2024, новость

Звезда сериала «Ведьмак» впервые станет отцом

Возлюбленная Генри Кавилла спровоцировала слухи о беременности
Генри Кавилл и Натали Вискузо
Генри Кавилл и Натали Вискузо | Источник: Legion-Media.ru

Генри Кавилла вместе с его возлюбленной, телепродюсером Натали Вискузо, заметили на прогулке в Нью-Йорке. Пара выходила из здания и держалась за руки. Многие обратили внимание на изменения в фигуре Вискузо и ее заметно округлившийся живот.

По всей видимости, влюбленные готовятся стать родителями. Правда, официальных заявлений они пока не делают.

Напомним, Генри Кавилл и Натали Вискузо начали встречаться в 2021 году. Тогда звезда сериала «Ведьмак» опубликовал в личном блоге совместное фото с возлюбленной, написав: «Очень счастлив в любви и жизни».

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