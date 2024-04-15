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15 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Кевин Спейси возвращается в кино с голосом Харламова

В комедии «Шпион на всю голову» оскароносный актер впервые за несколько лет исполнил главную роль
Во время загрузки произошла ошибка.

Вышел дублированный трейлер комедийного триллера «Шпион на всю голову», где Кевин Спейси впервые за долгое время сыграл главную роль.

«Старый патрон снова в обойме», — цедит сквозь зубы его герой.

Спейси играет спецагента Питера, собравшегося уйти на пенсию. Но перед заслуженным отдыхом он получает последнее задание. Нужно отправиться в провинциальный городок, найти и обезвредить там опасных преступников. Пит надеется, что с легкостью выполнит миссию, но она оказывается сложнее, чем представлялось.

Режиссером картины стал Майкл Заико Холл. В русском дубляже голос спецагента Пита принадлежит Гарику Харламову.

«Мне всегда интересно что-то новое, а озвучить Кевина Спейси это точно что-то совершенно новое для меня. На самом деле, когда озвучиваешь персонажа, то пытаешься играть вместе с ним. Можно сказать, что я немного поиграл с Кевином Спейси в этом фильме», — делится Харламов.

В российский прокат фильм «Шпион на всю голову» выйдет 9 мая.

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