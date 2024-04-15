Трейлер дня: Кевин Спейси возвращается в кино с голосом Харламова

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356717&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вышел дублированный трейлер комедийного триллера «Шпион на всю голову», где Кевин Спейси впервые за долгое время сыграл главную роль.

«Старый патрон снова в обойме», — цедит сквозь зубы его герой.

Спейси играет спецагента Питера, собравшегося уйти на пенсию. Но перед заслуженным отдыхом он получает последнее задание. Нужно отправиться в провинциальный городок, найти и обезвредить там опасных преступников. Пит надеется, что с легкостью выполнит миссию, но она оказывается сложнее, чем представлялось.

Режиссером картины стал Майкл Заико Холл. В русском дубляже голос спецагента Пита принадлежит Гарику Харламову.

«Мне всегда интересно что-то новое, а озвучить Кевина Спейси это точно что-то совершенно новое для меня. На самом деле, когда озвучиваешь персонажа, то пытаешься играть вместе с ним. Можно сказать, что я немного поиграл с Кевином Спейси в этом фильме», — делится Харламов.