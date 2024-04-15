Трейлер дня: Кевин Спейси возвращается в кино с голосом Харламова

Вышел дублированный трейлер комедийного триллера «Шпион на всю голову», где Кевин Спейси впервые за долгое время сыграл главную роль.
«Старый патрон снова в обойме», — цедит сквозь зубы его герой.
Спейси играет спецагента Питера, собравшегося уйти на пенсию. Но перед заслуженным отдыхом он получает последнее задание. Нужно отправиться в провинциальный городок, найти и обезвредить там опасных преступников. Пит надеется, что с легкостью выполнит миссию, но она оказывается сложнее, чем представлялось.
Режиссером картины стал Майкл Заико Холл. В русском дубляже голос спецагента Пита принадлежит Гарику Харламову.
«Мне всегда интересно что-то новое, а озвучить Кевина Спейси это точно что-то совершенно новое для меня. На самом деле, когда озвучиваешь персонажа, то пытаешься играть вместе с ним. Можно сказать, что я немного поиграл с Кевином Спейси в этом фильме», — делится Харламов.
В российский прокат фильм «Шпион на всю голову» выйдет 9 мая.