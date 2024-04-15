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15 апреля 2024, новость

Бывшая жена Джонни Деппа попала в объективы папарацци без косметики

Американскую актрису Эмбер Херд без макияжа заметили в Мадриде
Эмбер Херд
Эмбер Херд | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Эмбер Херд попала в объективы папарацци без косметики. Соответствующие снимки публикует The Mirror.

37-летнюю бывшую жену актера Джонни Деппа заметили на утренней пробежке в Мадриде. Знаменитость надела темно-синие леггинсы, однотонный свитшот и кроссовки. Помимо этого, она повесила на шею прикрепленный к специальному шнурку телефон.

Звезда собрала светлые длинные волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность. В качестве аксессуаров она выбрала электронные наручные часы, наушники и кольцо.

Ранее стало известно, что в «Аквамене 2» свели главную роль Эмбер Херд к второстепенной. Актриса произнесла в сиквеле «Аквамена» всего 11 коротких реплик.

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