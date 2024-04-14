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14 апреля 2024, новость

Принц Гарри и Меган Маркл снимут сериалы о поло и садоводстве для Netflix

Сроки производства и названия не раскрываются
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл | Источник: Rex / Fotodom.ru

Принц Гарри и Меган Маркл выступят исполнительными продюсерами двух многосерийных документальных лент для стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает The Guardian.

Первый документальный телесериал будет исследовать «простые радости кулинарии, садоводства, развлечений и дружбы». Во втором пойдет речь о поло — одном из любимых видов спорта герцога Сассекского. Шоураннеры обещают открыть зрителям «беспрецедентный доступ к миру профессиональной игры в поло». В сериале, в частности, пойдет речь об открытом американском чемпионате по этому виду спорта, который проходит в штате Флорида.

Производством сериалов займется продюсерская компания Archewell Productions, основателями которой являются супруги. При этом Меган Маркл возьмет на себя руководство обоими проектами, а ее муж будет работать только над сериалом об игре в поло. Известно, что оба проекта находятся на раннем этапе производства. Названия документальных сериалов и даты их выхода станут известны позднее.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл выпустили три документальных фильма с Netflix в рамках многомиллионной сделки с потоковым сервисом. Фильм «Сердца непокоренных» вышел в августе 2023 года, он рассказывает о ветеранах военных действий, принимающих участие в спортивном соревновании «Игры непокоренных» для людей с инвалидностью. Игры были организованы по инициативе принца Гарри в 2014 году и проводятся ежегодно.

В декабре 2022 года Netflix также выпустил документальный сериал «Жить, чтобы быть лидером». В семи сериях в нем рассказывается о «вдохновляющих лидерах», которые размышляют о своем наследии. Среди них — бывший премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, активистка Грета Тунберг и бывший президент ЮАР Нельсон Мандела.

Примерно в то же время состоялась премьера скандального шестисерийного фильма «Гарри и Меган». В документальном проекте герцог и герцогиня подробно рассказали о непростой жизни в королевской семье, обвинили Кенсингтонский дворец (резиденцию принца Уильяма и Кейт Миддлтон) во лжи относительно сложения Сассексами королевских полномочий.

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