Сериал на выходные: детективная ретро-драма с квартетом изящных сыщиц

В центре сериала «Шифр» — четыре подруги, простые советские женщины Ирина, Анна, Соня и Катерина. Их связывает не только дружба, но и общее военное прошлое. Все они во время войны работали в главном разведывательном управлении.
В мирное время девушки привыкли к мирным профессиям. Одна преподает математику в школе, другая официантка, а еще две — машинистка и библиотекарь. Но судьба распорядилась так, что им вновь приходится применить свои неординарные способности и помогать милиции в раскрытии преступлений.
В основе «Шифра» режиссера Веры Сторожевой лежит британский сериал «Код убийства», где подруги-англичанки шли по следам маньяка. В российской же версии ставка делается на шпионаж, и середина 1950-х, когда стартует первый сезон, к этому только располагает.
В ретро-детективе тщательно и любовно воссоздается советская атмосфера, а наряды героинь выглядят не только достоверно, но и очень эффектно, особенно красиво одевают Марьяну Спивак и Екатерину Вилкову.
За мужское крепкое плечо в первых трех сезонах отвечает Сергей Пускепалис в роли умного майора Проскурина.
В стартовавшем 29 марта четвертом сезоне квартет сыщиц отправится в Кисловодск, где партийного работника загрызли его собственные собаки.