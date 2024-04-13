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13 апреля 2024, статьяЧто посмотреть

Сериал на выходные: детективная ретро-драма с квартетом изящных сыщиц

Рассказываем о сериале «Шифр» — увлекательном и стильном детективе, который вышел с новым сезоном
Шифр
7.9
Шифр
2019/Россия16+историческийдетектив
Моя оценка

В центре сериала «Шифр» — четыре подруги, простые советские женщины Ирина, Анна, Соня и Катерина. Их связывает не только дружба, но и общее военное прошлое. Все они во время войны работали в главном разведывательном управлении.

В мирное время девушки привыкли к мирным профессиям. Одна преподает математику в школе, другая официантка, а еще две — машинистка и библиотекарь. Но судьба распорядилась так, что им вновь приходится применить свои неординарные способности и помогать милиции в раскрытии преступлений.

Во время загрузки произошла ошибка.

В основе «Шифра» режиссера Веры Сторожевой лежит британский сериал «Код убийства», где подруги-англичанки шли по следам маньяка. В российской же версии ставка делается на шпионаж, и середина 1950-х, когда стартует первый сезон, к этому только располагает.

В ретро-детективе тщательно и любовно воссоздается советская атмосфера, а наряды героинь выглядят не только достоверно, но и очень эффектно, особенно красиво одевают Марьяну Спивак и Екатерину Вилкову.

За мужское крепкое плечо в первых трех сезонах отвечает Сергей Пускепалис в роли умного майора Проскурина.

В стартовавшем 29 марта четвертом сезоне квартет сыщиц отправится в Кисловодск, где партийного работника загрызли его собственные собаки.

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