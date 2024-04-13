Сериал на выходные: детективная ретро-драма с квартетом изящных сыщиц

7.9 Шифр 2019 / Россия 16+ исторический детектив Моя оценка Хочу посмотреть

В центре сериала «Шифр» — четыре подруги, простые советские женщины Ирина, Анна, Соня и Катерина. Их связывает не только дружба, но и общее военное прошлое. Все они во время войны работали в главном разведывательном управлении.

В мирное время девушки привыкли к мирным профессиям. Одна преподает математику в школе, другая официантка, а еще две — машинистка и библиотекарь. Но судьба распорядилась так, что им вновь приходится применить свои неординарные способности и помогать милиции в раскрытии преступлений.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356710&hd=1&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В основе «Шифра» режиссера Веры Сторожевой лежит британский сериал «Код убийства», где подруги-англичанки шли по следам маньяка. В российской же версии ставка делается на шпионаж, и середина 1950-х, когда стартует первый сезон, к этому только располагает.

В ретро-детективе тщательно и любовно воссоздается советская атмосфера, а наряды героинь выглядят не только достоверно, но и очень эффектно, особенно красиво одевают Марьяну Спивак и Екатерину Вилкову.

За мужское крепкое плечо в первых трех сезонах отвечает Сергей Пускепалис в роли умного майора Проскурина.