Звезда «Слова пацана» рассказал, как справился с затяжной депрессией

Слава Копейкин

Актер Слава Копейкин признался, что на протяжении года страдал от затяжной депрессии, во время которой занимался самоуничтожением. Его слова передает «СтарХит».

«Мне просто не хотелось существовать — и все для этого делалось. <…> На сцене думал: “Меня сейчас не существует, есть другой человек”. И вот депрессия — это что? Когда ты устал от самого себя настолько, что уже не выдерживаешь», — рассказал артист.

Он добавил, что решил обратиться за помощью спустя несколько лет. По словам Копейкина, во время депрессии он чувствовал себя нормально, только когда принимал алкоголь. Затем артист понял, что нужно искать другой способ справиться с расстройством.

Напомним, актера прославила роль Турбо в сериальном хите 2023 года «Слово пацана. Кровь на асфальте».