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11 апреля 2024, новость

Звезда «Улиц разбитых фонарей» объяснила феномен сериала

Актриса Мельникова объяснила успех работой команды
Анастасия Мельникова
Анастасия Мельникова | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Анастасия Мельникова, ставшая известной благодаря роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», объяснила феномен проекта, который выходил с 1998 по 2019 год и является самым продолжительным сериалом в истории российского телевидения. Интервью артистки доступно на канале «RTVI Развлечения».

Артистка поведала, что на тот момент тема сериала была «востребована, нужна и успешна». Она добавила, что успехом проект обязан съемочной команде.

«Конечно, невероятный талант сценаристов. Причем я не понимаю этот феномен, почему мы сейчас не можем найти такое количество хороших сценариев. Во-вторых, дивные режиссеры, которые это снимали. Вы посмотрите список. В-третьих, (…) в дивном таланте артистов, неуспокоенных, неудовлетворенных, спорящих за каждую фразу, спорящих за каждую сцену, говорящих, что “мы не будем это снимать, пока мы не добьемся того, что мы хотим!”», — рассказала Мельникова.

Она добавила, что задействованные в проекте люди работали не ради денег, которые в тот период были нужны многим, а также не были готовы к халтуре. По ее мнению, именно из-за этого сериал был и остается первым.

Ранее Мельникова ответила на вопрос об эмиграции.

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