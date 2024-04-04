Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
4 апреля 2024, новость

Памела Андерсон выпускает кулинарную книгу

Голливудская актриса поделится не только рецептами, но и советами по садоводству

Памела Андерсон сообщила о выходе своей первой кулинарной книги «Я люблю тебя, Памела Андерсон: рецепты от сердца». В ней она собрала 80 лучших рецептов, а также поделилась секретами садоводства. Андерсон назвала книгу своим литературным «плодом любви». Изначально она хотела подарить карточки с рецептами сыновьям и друзьям, но позже решила собрать все в отдельную книгу.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это превратилось в проект, который объединяет все наши любимые блюда. Книга прославляет магию живописных мест, где природа всегда занимает почетное место. Я не могу дождаться, когда она появится во всех ваших домах», — сообщила звезда сериала «Спасатели Малибу».

В личном блоге актриса анонсировала выход сборника — он появится в продаже 15 октября. Также она показала свои фото — по всей видимости, они были сделаны в ее семейном поместье в Канаде, где она любит проводить время. 

Напомним, Памела Андерсон также ведет веганское кулинарное шоу на Food Network Canada, где рассказывает о своих кулинарных секретах.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Памела Андерсон
Памела Андерсон
Pamela Anderson
Памела Андерсон
Памела Андерсон снимется в многосерийном кулинарном шоу
Звезда «Золушки» играет Памелу Андерсон: первые фото
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Предсказание» (2 сезон)
Предсказание
Трейлер (2 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Мой любимый чемпион»
Мой любимый чемпион
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «7 дней, 7 ночей»
7 дней, 7 ночей
Трейлер
Кадр из сериала «Дело Германа»
Я знаю, кто тебя убил
Трейлер
Кадр из фильма «Асфальтовые джунгли»
Асфальтовые джунгли
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Судная ночь в Аркадии»
Судная ночь в Аркадии
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»
Майор Гром: Игра
Трейлер №2
vktrailer-220787057_456356614
Лунтик. Возвращение домой
Тизер-трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь