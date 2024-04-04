Памела Андерсон выпускает кулинарную книгу

Памела Андерсон сообщила о выходе своей первой кулинарной книги «Я люблю тебя, Памела Андерсон: рецепты от сердца». В ней она собрала 80 лучших рецептов, а также поделилась секретами садоводства. Андерсон назвала книгу своим литературным «плодом любви». Изначально она хотела подарить карточки с рецептами сыновьям и друзьям, но позже решила собрать все в отдельную книгу.
«Это превратилось в проект, который объединяет все наши любимые блюда. Книга прославляет магию живописных мест, где природа всегда занимает почетное место. Я не могу дождаться, когда она появится во всех ваших домах», — сообщила звезда сериала «Спасатели Малибу».
В личном блоге актриса анонсировала выход сборника — он появится в продаже 15 октября. Также она показала свои фото — по всей видимости, они были сделаны в ее семейном поместье в Канаде, где она любит проводить время.
Напомним, Памела Андерсон также ведет веганское кулинарное шоу на Food Network Canada, где рассказывает о своих кулинарных секретах.