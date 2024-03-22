Дочь Навки и Пескова впервые снимается в кино: фото с площадки

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Фигуристка Татьяна Навка и ее 10-летняя дочь Надежда Пескова снимаются в семейной комедии «Исполняющий обязанности». Картина режиссера Миши Маралеса рассказывает о детском доме, территорией которого пытается завладеть крупная строительная компания, чтобы создать там парк развлечений.

Съемки картины проходят в Петергофе, на территории усадьбы Знаменка. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка играет в фильме саму себя и поддерживает дочку, для которой «Исполняющий обязанности» — дебют в кино. Ради сцены на льду, в которой фигуристка и ее дочь принимают участие, на площадке залили настоящий каток.

«Наде предложили попробовать себя в небольшой роли, и мы сразу же согласились, несмотря на плотный график дочери, — рассказала Татьяна Навка. У нее сложное спортивное расписание, одни тренировки. Но я заметила, что она раскованно себя чувствует перед камерами. Быстро запоминает слова и не стесняется».

Для самой Навки это не первая работа в кино. В 2007 году она исполнила эпизодическую роль фигуристки в фильме Алексадра Абдулова «Лузер», в 2013-м появилась в сериале «Женщины на грани», а в 2019-м озвучила маму Панду в мультфильме «Большое путешествие».