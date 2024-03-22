Фильм на вечер: пикантный триллер-головоломка с молодыми звездами

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456343711&hash=e3c662c93b6ce5ad&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ребекка и Хэл нашли для себя идеальную модель отношений, в которых они по-своему счастливы: она — его хозяйка, а он — ее любимая игрушка. Но однажды Хэл получает в наследство империю гостиничного бизнеса и решает прекратить тайные встречи с Ребеккой.

Однако девушка не готова так просто расторгнуть «трудовой договор». Ребекка начинает шантажировать Хэла тем, что раскроет его маленький секрет всему миру. Сексуальная игра героев превращается в психологическую шахматную партию, где в ход идут манипуляция и ложь, а исход может оказаться каким угодно.

Несмотря на камерность — два героя, одно помещение, — фильм дает своим актерам развернуться на полную мощность. Маргарет Куэлли и Кристофер Эбботт демонстрируют бешеный драйв и энергию, увлекая зрителей в свою извращенную игру, в которой психологические манипуляции перемежаются с сексуальными девиациями.

«Стоп-слово» — острое и наглядное исследование темы власти и запретных желаний, которые определяют то, кем мы являемся на самом деле, даже если боимся себе в этом признаться.