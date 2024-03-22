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22 марта 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: пикантный триллер-головоломка с молодыми звездами

Пятничный вечер – идеальное время для игривого настроения и увлекательного зрелища, которые предлагает эффектная лента «Стоп-слово»
Во время загрузки произошла ошибка.

Ребекка и Хэл нашли для себя идеальную модель отношений, в которых они по-своему счастливы: она — его хозяйка, а он — ее любимая игрушка. Но однажды Хэл получает в наследство империю гостиничного бизнеса и решает прекратить тайные встречи с Ребеккой.

Однако девушка не готова так просто расторгнуть «трудовой договор». Ребекка начинает шантажировать Хэла тем, что раскроет его маленький секрет всему миру. Сексуальная игра героев превращается в психологическую шахматную партию, где в ход идут манипуляция и ложь, а исход может оказаться каким угодно.

Несмотря на камерность — два героя, одно помещение, — фильм дает своим актерам развернуться на полную мощность. Маргарет Куэлли и Кристофер Эбботт демонстрируют бешеный драйв и энергию, увлекая зрителей в свою извращенную игру, в которой психологические манипуляции перемежаются с сексуальными девиациями.

«Стоп-слово» — острое и наглядное исследование темы власти и запретных желаний, которые определяют то, кем мы являемся на самом деле, даже если боимся себе в этом признаться.

6.1
Стоп-слово
2022/США18+драмакомедиятриллер
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