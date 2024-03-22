Анджелина Джоли празднует победу над Брэдом Питтом в суде

Анджелина Джоли и Брэд Питт | Источник: Rex / Fotodom.ru

В суде состоялось очередное заседание суда по делу о винодельне Chateau Miraval, из-за которой бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли спорят уже восьмой год.

Напомним, осенью прошлого года актер пытался оспорить сделку своей бывшей жены с российским олигархом Юрием Шефлером. Актер подал семь исков, и пять из них были отклонены, пишет Entertaintment Tonight. Это означает, что у Питта нет шансов вернуть себе поместье в первоначальном виде.

«Иски не имеют юридической основы, — заявил адвокат Джоли. — Они никогда не касались делового спора. Так ответчик хотел скрыть свои серьезные злоупотребления».

Что касается личных отношений, добавил представитель актрисы, она «не питает неприязни» к Брэду и надеется, что он «прекратит безжалостные нападки» и наконец пойдет навстречу, чтобы наладить диалог.

Ранее сообщалось, что Джоли проиграла апелляцию по делу против бывшего мужа.