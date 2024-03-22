Алексей Учитель оценил будущее Кологривого после пьяного дебоша

Учитель отметил, что считает звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» талантливым, но ему стоит задуматься над своим поведением. «От него все зависит, ему никто не поможет, кроме него самого. Если он не осознает это, то дальше просто будет терять в качестве того, что он делает на экране. В театре он, по-моему, не служит. Это тоже, кстати, наверное, влияет», — пояснил он.