Кончаловский заявил, что вручение «Ники» может пройти в ближайшие месяцы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника» может пройти в ближайшие два месяца. Об этом ТАСС сообщил президент Российской академии кинематографических искусств «Ника» Андрей Кончаловский.
«Я думаю, в течение ближайших двух месяцев», — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда в этом году может пройти вручение кинопремии.
Премия «Ника» не вручалась в 2022 и 2023 годах. Осенью 2023 года было принято решение перенести церемонию на весну 2024 года. На предстоящей церемонии предлагается отметить лауреатов за 2022 и 2023 годы. Первый этап голосования за номинантов уже начался.
«Ника» — российская кинематографическая премия. Вручается за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года.