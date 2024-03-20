Кончаловский заявил, что вручение «Ники» может пройти в ближайшие месяцы

Андрей Кончаловский | Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника» может пройти в ближайшие два месяца. Об этом ТАСС сообщил президент Российской академии кинематографических искусств «Ника» Андрей Кончаловский.

«Я думаю, в течение ближайших двух месяцев», — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда в этом году может пройти вручение кинопремии.

Премия «Ника» не вручалась в 2022 и 2023 годах. Осенью 2023 года было принято решение перенести церемонию на весну 2024 года. На предстоящей церемонии предлагается отметить лауреатов за 2022 и 2023 годы. Первый этап голосования за номинантов уже начался.