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3 марта 2024, новость

Богомолов отметил значительную роль ИИ в театральном искусстве

Режиссер рассказал об опыте использования искусственного интеллекта при съемках
Константин Богомолов на съемках сериала «Кеша»
Константин Богомолов на съемках сериала «Кеша»

СИРИУС /Федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) является эффективным инструментом в театральном искусстве, но технологии не могут заменить живого контакта между актером и зрителем, считает режиссер Константин Богомолов. Об этом он заявил на сессии «Кино и театр: новый взгляд на привычные вещи» Всемирного фестиваля молодежи.

В качестве примера он привел ситуацию, когда при создании видеоролика для постановки надо было заменить лицо одного человека на другого.

«Через пять дней я даю им такое задание. Они говорят — мы не успеем, нам надо месяца два работать. На следующее утро пришел — ролик готов. Они говорят — а мы рискнули и с искусственным интеллектом отработали. Невероятный эффект. И я прямо им говорю — ребята, начинаем все это осваивать, начинаем с этим работать. Потому что возможности будущего огромные», — сказал он.

Режиссер отметил, что новые технологии дают множество возможностей, кино и театр быстро впитывают их.

«Хотя умение складывать историю, разговаривать с людьми человеческим языком — это самое важное. И непосредственный контакт между одним человеком и другим, между человеком на сцене и человеком в зале, — это самое сложное и самое большое искусство. Это не отменить никакими технологиями», — подчеркнул Богомолов.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

Ранее актриса Ребенок описала опыт работы с Богомоловым.

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