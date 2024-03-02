Сериал на выходные: интригующая сканди-драма о проблемной семье

Могущественная старуха, матриарх мафиозного семейного клана, не выдерживает борьбы с затяжной болезнью и отходит в мир иной. Ее завещание содержит несколько шокирующих сюрпризов, что приводит к яростной и беспощадной борьбе родственников за свой кусок наследства. И без того не слишком дружная семья превращается в гудящее осиное гнездо.