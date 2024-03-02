Сериал на выходные: интригующая сканди-драма о проблемной семье

Могущественная старуха, матриарх мафиозного семейного клана, не выдерживает борьбы с затяжной болезнью и отходит в мир иной. Ее завещание содержит несколько шокирующих сюрпризов, что приводит к яростной и беспощадной борьбе родственников за свой кусок наследства. И без того не слишком дружная семья превращается в гудящее осиное гнездо.
События в «Северной мафии» развиваются по-скандинавски неспешно. Суровые финны не повышают голоса и не устраивают автомобильных погонь, но всем своим сумрачным видом дополняют атмосферу заснеженной, удаленной от больших городов местности.
Северные пейзажи здесь обладают удивительной способностью совмещать безысходность с невероятной красотой. Но от пронизывающего ветра и снежных бурь защищают уютные теплые свитера и вязаные шапки, а от шальных родственников — внутреннее спокойствие и фирменный финский юмор.