Трейлер дня: Никита Ефремов ищет донора для Аглаи Тарасовой

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356320&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сериал рассказывает о 33-летней Рите, производящей впечатление успешной и счастливой. На самом же деле девушка чувствует опустошение и одиночество. Работа ей не по душе, с семьей и близкими людьми как-то не сложилось, а все мужчины оказывались манипуляторами. Единственным другом для Риты стало чучело хорька.

Ко всему прочему, Рите поставили диагноз, после которого она могла стать окончательно и бесповоротно несчастной. Но не тут-то было: именно с этой точки начинается ее путь к новой жизни, где нет страхов, но есть любовь.

«У меня прекрасный партнер Никита Ефремов, с которым мы работаем впервые. Мне с ним легко и комфортно в кадре, мы импровизируем и чувствуем друг друга», — поделилась Аглая Тарасова.

Режиссером и сценаристом сериала стала Юлия Лысова.