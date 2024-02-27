Трейлер дня: Никита Ефремов ищет донора для Аглаи Тарасовой

Вышел трейлер комедийного сериала «Морозко» с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым в главных ролях. В картине также приняли участие Андрей Федорцов, Николай Наумов, Гоша Куценко, Виктор Логинов и Елена Морозова.
Сериал рассказывает о 33-летней Рите, производящей впечатление успешной и счастливой. На самом же деле девушка чувствует опустошение и одиночество. Работа ей не по душе, с семьей и близкими людьми как-то не сложилось, а все мужчины оказывались манипуляторами. Единственным другом для Риты стало чучело хорька.
Ко всему прочему, Рите поставили диагноз, после которого она могла стать окончательно и бесповоротно несчастной. Но не тут-то было: именно с этой точки начинается ее путь к новой жизни, где нет страхов, но есть любовь.
«У меня прекрасный партнер Никита Ефремов, с которым мы работаем впервые. Мне с ним легко и комфортно в кадре, мы импровизируем и чувствуем друг друга», — поделилась Аглая Тарасова.
Режиссером и сценаристом сериала стала Юлия Лысова.
Премьера восьмисерийной комедии «Морозко» состоится 6 марта на Okko.