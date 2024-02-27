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27 февраля 2024, новость

Охлобыстин высказался о возможном ремейке «Интернов»

Актер признался, что в целом не разделяет любви к такому жанру
Доктор Быков из «Интернов»
Доктор Быков из «Интернов»

Актер Иван Охлобыстин заявил, что пока не видит смысла в ремейке «Интернов». Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, артист подчеркнул, что в целом не разделяет любви к такому жанру.
 
«Там 352 серии. Если мы сделаем ремейк, его посмотрят только в следующем тысячелетии», — высказался он.

Рассказывающий о буднях врачей ситком «Интерны» выходил на канале ТНТ с 2010 по 2016 год. Помимо Ивана Охлобыстина, в шоу снимались Илья ГлинниковВадим ДемчогСветлана КамынинаОдин Ланд Байрон.

Ранее Охлобыстин рассказал, чем недоволен в вышедшем в январе в широкий прокат фильме "Холоп 2", где он исполнил одну из главных ролей.

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