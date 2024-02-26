Ирина Пегова вышла в свет с 18-летней дочерью

Ирина Пегова в микроблоге поделилась фотографиями из Зимнего театра. 45-летняя актриса на одном из кадров запечатлена с 18-летней дочерью Татьяной. Для светского выхода Пегова выбрала длинное платье в горошек с пышной юбкой, объемными рукавами и белым воротником.

Напомним, Ирина Пегова была замужем за актером Дмитрием Орловым, от которого родила дочь Татьяну. В 2011 году актеры развелись. В последнее время поклонники обсуждали изменения в личной жизни артистки, так как заметили кольцо на ее безымянном пальце. Пегова позже объяснила, что это ничего не значит — она просто любит украшения.