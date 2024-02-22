Агата Муцениеце показала, как выглядела в начале карьеры

Агата Муцениеце в личном блоге разместила свои архивные фото. Кадры были сделаны 12 лет, когда она только начинала свой актерский путь.
«Какой я пупсик была», — посмеялась Муцениеце.
Изначально она планировала построить карьеру модели. По словам звезды сериала «Закрытая школа», у нее ничего не получилось. Как объяснила актриса, так получилось из-за ее низкого роста, а еще потому, что у нее яркая внешность, а агентам были нужны невзрачные девушки.
Агата Муцениеце прославилась в 2011 году, когда на экраны вышел сериал «Закрытая школа», в котором она сыграла главную роль. Сегодня она считается одной из самых востребованных актрис кино и телевидения.