Агата Муцениеце показала, как выглядела в начале карьеры

Агата Муцениеце в личном блоге разместила свои архивные фото. Кадры были сделаны 12 лет, когда она только начинала свой актерский путь.

<div id="vk_post_-48064554_43582"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_43582", -48064554, 43582, 'ulvltvR4hz8_5FH1Pq9GsyCbnhA'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Какой я пупсик была», — посмеялась Муцениеце.

Изначально она планировала построить карьеру модели. По словам звезды сериала «Закрытая школа», у нее ничего не получилось. Как объяснила актриса, так получилось из-за ее низкого роста, а еще потому, что у нее яркая внешность, а агентам были нужны невзрачные девушки.