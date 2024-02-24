Сериал на выходные: захватывающая драма с перемещениями во времени

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456298455&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Жизнь амбициозного юриста Филиппа (Патрик Джей Адамс) резко уходит в глухое пике. Судьба фирмы зависит от ближайшей сделки, на затянувшийся ремонт не хватает денег, вдобавок разочарованная жена решает его оставить.

Хватаясь за соломинку в попытках все исправить, Филипп звонит по случайно попавшему в руки номеру загадочного агентства. Там гарантируют безболезненно переправить его в любой день из прошлого.

В этих путешествиях Филиппу действительно удается изменить к лучшему некоторые моменты, но постоянно что-то идет наперекосяк. Попав в зависимость от скачков во времени, герой все больше запутывается в параллельных реальностях.