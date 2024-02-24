Сериал на выходные: захватывающая драма с перемещениями во времени

Жизнь амбициозного юриста Филиппа (Патрик Джей Адамс) резко уходит в глухое пике. Судьба фирмы зависит от ближайшей сделки, на затянувшийся ремонт не хватает денег, вдобавок разочарованная жена решает его оставить.
Хватаясь за соломинку в попытках все исправить, Филипп звонит по случайно попавшему в руки номеру загадочного агентства. Там гарантируют безболезненно переправить его в любой день из прошлого.
В этих путешествиях Филиппу действительно удается изменить к лучшему некоторые моменты, но постоянно что-то идет наперекосяк. Попав в зависимость от скачков во времени, герой все больше запутывается в параллельных реальностях.
Патрик Джей Адамс, больше всего известный по сериалу «Форс-мажоры», умеет не только с шиком носить стильные костюмы, но и способен выразить глубокую личную драму, моментами приближающуюся к безумию. Но, несмотря на драматический накал и мрачную атмосферу, сериал «План Б» напоминает, как важно проживать жизнь здесь и сейчас.