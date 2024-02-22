Продолжение «Бегущего по лезвию» снимут в Праге

Райан Гослинг и Ана де Армас в фильме «Бегущий по лезвию 2049»

Корпорация Amazon снимет картину в пражской киностудии Barrandov, съемки начнутся в июне.

Сюжет сериала развернется спустя 50 лет после событий фильма «Бегущий по лезвию 2049».

По словам директора Barrandov киностудии Петра Тихого, которого цитирует чешское агентство новостей Česká tisková kancelář, создатели фильма потратят на съемки в Чехии около $43 миллионов.

Режиссером сериала станет Джонатан ван Тюллекен, работавший над комедией «Муви 43» и сериалом «Отбросы». Режиссер оригинального «Бегущего по лезвию» 1982 года Ридли Скотт станет исполнительным продюсером проекта.