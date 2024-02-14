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14 февраля 2024, новостьНовости шоу-бизнеса

Милош Бикович впервые показал фото с сыном

Рождение ребенка актер считает самым важным событием в жизни

Милош Бикович опубликовал в личном блоге трогательное фото с сыном, который родился в начале января этого года. Знаменитый отец держал наследника на руках и счастливо улыбался, а лицо малыша закрыл стикером.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Самое важное», — лаконично подписал снимок актер.

Коллеги и поклонники поздравили звезду «Холопа» и отметили, что ему очень идет отцовство.

Напомним, Милош Бикович счастлив в отношениях с сербской моделью Иваной Малич, с которой встречается с 2022 года. В конце прошлого года Иван Охлобыстин в беседе с журналистами сообщил, что Бикович женился на возлюбленной. Пока пара не подтвердила эти новости.

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