Милош Бикович впервые показал фото с сыном

Милош Бикович опубликовал в личном блоге трогательное фото с сыном, который родился в начале января этого года. Знаменитый отец держал наследника на руках и счастливо улыбался, а лицо малыша закрыл стикером.

Коллеги и поклонники поздравили звезду «Холопа» и отметили, что ему очень идет отцовство.

Напомним, Милош Бикович счастлив в отношениях с сербской моделью Иваной Малич, с которой встречается с 2022 года. В конце прошлого года Иван Охлобыстин в беседе с журналистами сообщил, что Бикович женился на возлюбленной. Пока пара не подтвердила эти новости.