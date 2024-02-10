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10 февраля 2024, новость

Кристиан Бэйл снова изменит внешность для роли

Актер сделает это ради роли монстра Франкенштейна
Кристиан Бэйл в фильме «Машинист»
Кристиан Бэйл в фильме «Машинист»

Актер Кристиан Бэйл снова изменит внешность ради новой роли. Об этом он рассказал в беседе с The Hollywood Reporter.

«Мне нужно побрить голову наголо на следующей неделе. Я спрашивал, можно ли с этим повременить, но все удивились: “Что с Бэйлом не так, что с ним?”. Тогда я попросил просто разрешить мне провести открытие [строительства деревни для сирот], и я буду в деле. Встану к станку, переломаю себе кости, наемся удобрений или чего-то еще, чтобы подрасти», — пошутил актер, известный своими экстремальными преображениями на экране.

Фильм по мотивам романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» снимет Мэгги Джилленхол, названия у него пока нет.

По сюжету монстр Франкенштейн отправляется в Чикаго 1930-х, где доктор Евфроний помогает ему обрести подругу — они оживляют юную девушку.

Кроме Бэйла, в картине сыграют Джесси Бакли, Пенелопа Крус и Питер Сарсгаард. Фильм выпустит студия Warner Bros.

Накануне 50-летний Бэйл и его компания «Together California» дали старт строительству деревни для сирот неподалеку от Лос-Анджелеса. Проект находился в разработке 16 лет.

30 января Кристиану Бэйлу исполнилось 50 лет. Любовь режиссеров и восхищение публики он завоевал благодаря своей способности перевоплощаться: Бэйл может резко похудеть или набрать мышечную массу, имитировать разные акценты и органично смотреться и в вестерне, и в фильме про супергероев, и в исторической драме.

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