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10 февраля 2024, новость

16-летний сын Киллиана Мерфи дебютирует в полнометражном кино

Аран Мерфи снимется в новом фильме Тайки Вайтити

16-летний сын ирландского актера и звезды сериала «Острые козырьки» Киллиана Мерфи по имени Аран снимется в кино. Об этом сообщает NME.

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Сообщается, что родственник артиста присоединится к касту фильма «Клара и Солнце» режиссера Тайки Вайтити. В основе сюжета картины — история семейной пары. Мужчина и женщина воспитывают дочь по имени Джози, которая страдает от неизлечимой болезни. Чтобы помочь девочке справиться с тяжелым недугом, ее родители приобретают ей робота по имени Клара.

Роль Джози исполнит актриса Миа Тария, роль Клары — Дженна Ортега. Аран Мерфи сыграет в проекте соседа и друга главной героини. Для сына актера картина станет дебютом в большом кино.

Ранее Роберт Дауни-мл. вручил почетную награду Киллиану Мерфи

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