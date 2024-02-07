Трейлер дня: звезда «Вертинского» попадает в мир будущего, где нет чувств

Вышел трейлер фильма-антиутопии « Аквариум », главную роль в котором сыграл Алексей Филимонов (« Вертинский »). Его герой живет в недалеком будущем, в котором люди не имеют права проявлять эмоции, поскольку они подрывают стабильность существования.

Уважаемый врач Стас, его жена и сын — образцовые граждане этого дивного нового мира. Но однажды Стасом овладевает агрессия, после чего его привычная жизнь рушится. Мужчине придется сделать сложный выбор — остаться с семьей и сохранить комфорт или шагнуть в опасную неизвестность, последовав сердцу?