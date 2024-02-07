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7 февраля 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: звезда «Вертинского» попадает в мир будущего, где нет чувств

Фантастическая лента «Аквариум» расскажет о мире будущего, в котором запрещены любые чувства

Вышел трейлер фильма-антиутопии «Аквариум», главную роль в котором сыграл Алексей ФилимоновВертинский»). Его герой живет в недалеком будущем, в котором люди не имеют права проявлять эмоции, поскольку они подрывают стабильность существования.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уважаемый врач Стас, его жена и сын — образцовые граждане этого дивного нового мира. Но однажды Стасом овладевает агрессия, после чего его привычная жизнь рушится. Мужчине придется сделать сложный выбор — остаться с семьей и сохранить комфорт или шагнуть в опасную неизвестность, последовав сердцу?

«Аквариум» — режиссерский дебют Ильи Шагалова, главные роли в котором, помимо Филимонова, исполнили Никита Еленев, Дарья Урсуляк и Алексей Кравченко.

Премьера фильма состоялась на кинофестивале «Короче», где ленте достался специальный приз жюри «За реальность».

В широкий прокат «Аквариум» выйдет 29 февраля 2024 года.

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