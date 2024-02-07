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7 февраля 2024, новость

Пенелопу Крус раскритиковали за образ с «кепкой таксиста»

Актриса вышла на публику в образе от французского бренда
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Пенелопа Крус появилась на фотоколле фильма «Феррари» в Мадриде. Снимки знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

49-летняя Пенелопа Крус вышла на публику в образе французского бренда Chanel. Актриса позировала фотографам в твидовом платье-миди в черно-белую клетку, которое подчеркнуло ее фигуру. Звезда дополнила наряд розовой «кепкой таксиста», массивными золотыми серьгами-кольцами, черной сумкой с золотым ремнем и босоножками на каблуках. Она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

Однако читатели Daily Mail не оценили образ Пенелопы Крус. «Не очень удачный наряд», «Увольте стилиста», «Выглядит ужасно», «Она бы добилась успеха и без кепки», «Наряды от Chanel выглядят на ней устаревшими», «Она выглядит ужасно, особенно в этой шляпе», — писали интернет-пользователи.

Пенелопа Крус состоит в отношениях с 54-летним актером Хавьером Бардемом с 2007 года. Знаменитости познакомились на съемках в фильме Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». В 2010 году звезды связали себя узами брака в доме общего друга на Багамах. Спустя год у пары родился сын Леонардо, а в 2013-м на свет появилась дочь Луна. Пара регулярно появляется вместе на публике, а также на светских мероприятиях и кинопремьерах.

Ранее Пенелопа Крус встретилась со своей подругой Сальмой Хайек на званом ужине в честь выхода фильма «Феррари».

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