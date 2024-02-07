«Современник» отменил показы спектакля по пьесе Людмилы Улицкой

В Москве в театре «Современник» отменили ближайшие показы спектакля «Потанцуем…», который был поставлен по пьесе писательницы Людмилы Улицкой. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
По информации журналистов, в «Современнике» не состоятся показы спектакля «Потанцуем…», которые были запланированы на 18 февраля и 22 марта.
1 февраля стало известно, что издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с писательницей Людмилой Улицкой после ее заявлений о том, что гонорары от продажи ее книг в России перечисляются на Украину.
Как разъяснили в АСТ, в связи со словами Улицкой издательство «приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам» автора до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны писательницы «относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг».
5 февраля в Пермском театре юного зрителя отменили спектакль «Еврейское счастье», поставленный по сюжету Людмилы Улицкой. Постановку заменили на «Прибайкальскую кадриль». По словам директора театра, судьбу спектакля решат после того, как появятся результаты проверки в отношении Улицкой.