«Современник» отменил показы спектакля по пьесе Людмилы Улицкой

Людмила Улицкая | Источник: Legion-Media.ru

В Москве в театре «Современник» отменили ближайшие показы спектакля «Потанцуем…», который был поставлен по пьесе писательницы Людмилы Улицкой. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

По информации журналистов, в «Современнике» не состоятся показы спектакля «Потанцуем…», которые были запланированы на 18 февраля и 22 марта.

1 февраля стало известно, что издательство АСТ приостановило выплаты по всем договорам с писательницей Людмилой Улицкой после ее заявлений о том, что гонорары от продажи ее книг в России перечисляются на Украину.

Как разъяснили в АСТ, в связи со словами Улицкой издательство «приняло решение о приостановке любых выплат по всем договорам» автора до прояснения ситуации и возможных официальных разъяснений со стороны писательницы «относительно адресатов денежных отчислений с проданных книг».