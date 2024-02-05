Подольская похвасталась главной ролью в новогодней мелодраме

Певица Наталья Подольская в своем микроблоге похвасталась, что исполнит главную роль в новогоднем фильме «Наш папа — Дед Мороз!».
«У меня сегодня первый съемочный день в кино. У меня главная роль. Я очень нервничаю. Я снимаюсь в новогодней мелодраме, в романтическом семейном фильме, который выйдет в следующем новом году», — заявила Подольская.
Позднее артистка выложила кадры из гримерки, где она с разными интонациями репетирует фразу: «Ну что вы, я сама, не надо».
Напомним, Наталья Подольская — известная певица. Она прославилась благодаря участию в пятом сезоне музыкального шоу «Фабрика звезд».