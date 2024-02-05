Трейлер дня: неузнаваемый Прилучный в продолжении мистического сериала

Сюжет начинается в 1976 году, за полсотни лет до событий первого сезона. В Советском Союзе создается загадочная клиника, где врачам предстоит бороться со сверхъестественными сущностями. Одним из таких врачей становится Яна, психоневролог, переживающая семейную драму. Прибыв в больницу, чтобы спасти Брежнева после фатального контакта с демоном, женщина узнает, что ее сын стал заложником Люцифера. Теперь Яне предстоит вызволить своего ребенка и стать главврачом первой в мире мистической больницы.

«Стояла задача, вызов — сделать второй сезон “13 клинической” лучше, чем первый. И в голову Андрею Золотареву пришла идея — сделать не второй сезон, а Начало, нулевой сезон: когда все это создавалось и как, уйти в историю создания, историю 70-х, историю страны со всеми мистическими коллизиями, которые могли бы быть в тех событиях, о которых мы знаем», — рассказывает продюсер проекта Теймур Джафаров.