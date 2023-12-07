Режиссер «Короля и Шута» снимет сериал «Лукоморье» по мотивам поэмы Пушкина

Кадр из сериала «Король и Шут»

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатр «Иви» выпустит сериал «Лукоморье» по мотивам поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Режиссером проекта станет Рустам Мосафир, ранее работавший над проектом «Король и Шут», сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

«Иви» и кинокомпания «Лунапарк» начали работу над совместным проектом «Лукоморье». «В основу сериала ляжет оригинальное прочтение поэмы А. С. Пушкина “Руслан и Людмила”, — говорится в сообщении. — Совместный проект приоткроет сказочную и былинную Русь с неожиданной стороны: на руинах некогда богатых городов бродят дикие звери, леса и болота поглощают заброшенные деревни, а последние оплоты цивилизации и мирной жизни находятся под постоянным давлением со стороны диких орд кочевников. Именно в таком таинственном и магическом мире развернутся действия сериала».

Продюсерами выступят Дмитрий Нелидов и Александра Ремизова. «Фольклорные сюжеты Пушкина стали основой, из которой один из авторов и режиссер проекта Рустам Мосафир собирает яркий адреналиновый аттракцион с мотивами готики, аниме и пост-модерна», — отметили в «Иви».

Дата выхода сериала и актерский состав пока не раскрываются.