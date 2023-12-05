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5 декабря 2023, фоторепортажСъемки

Валюшкина присоединилась к Банщиковой в «Ищейке»: первые кадры

Актрисы вместе появятся в новом сезоне детектива
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25
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25
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Елена Валюшкина присоединилась к актерскому составу популярного детективного сериала «Ищейка». В новом, седьмом сезоне, получившем подзаголовок «Кушнир», ей досталась роль начальницы отдела расследований Екатерины Розовой.

Коллегой актрисы по съемочной площадке стала Анна Банщикова, которая на съемках вернулась в образ талантливого следователя и полковника полиции Александры Ивановны Кушнир. В новом сезоне ей, как и прежде, предстоит искать преступников и раскрывать сложные дела. В седьмом сезоне героиня начинает новую жизнь в Сочи и работает с новой командой обычным опером в отделе расследований.

Некоторые новые коллеги невзлюбили Александру Ивановну, так как изначально она показалась им заносчивой и пытающейся везде совать свой нос. Вот и с новой начальницей Екатериной Розовой у нее не самые лучшие отношения, несмотря на то, что героиня продолжает блестяще раскрывать запутанные дела.

Спустя время к Кушнир приезжает бывший начальник Аркадий Ольховский (Максим Лагашкин), который снова рушит все ее планы и добавляет проблем в личной жизни.

«Поклонников детективной составляющей проекта могу сразу успокоить — Кушнир и ее команда останутся в деле, и к ним добавятся новые герои. Более того, в каждой серии будут появляться популярные актеры, которых вы точно знаете и очень любите. В общем, нас ждет полная перезагрузка!» — сообщает Анна Банщикова.

В седьмом сезоне также появятся Полина Кутепова, Петр Рыков, Алексей Барабаш, Владислав Котлярский, Александр Обласов, Евдокия Германова, Марина Брусникина, Вадим Колганов, Олег Масленников-Войтов и другие.

Новые серии сериала «Ищейка» будут выходить в эфир с 11 по 14 декабря на «Первом канале» в 22.00.

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