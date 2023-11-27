Наверх
27 ноября 2023, новость

Миллиардер признался в любви звезде кинохита «Постучись в мою дверь»

На днях Ханде Эрчел отметила 30-летие
Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи (фото: соцсети)
Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи (фото: соцсети)

Турецкий миллиардер Хакан Сабанджи трогательно поздравил с днем рождения свою возлюбленную Ханде Эрчел, актрису и звезду кинохита «Постучись в мою дверь», которая на днях отметила 30-летие. Сабанджи трогательно поздравил актрису в соцсети, опубликовав их совместное фото.

«С днем рождения, мою любовь», — подписал он снимок. В свою очередь, Эрчел лаконично ответила на поздравление: «Моя любовь».

Напомним, в 2021 году Ханде Эрчел встречалась с Керемом Бюрсином, коллегой по сериалу «Постучись в мою дверь». Однако в конце прошлого года актеры расстались, и вскоре стало известно об отношениях актрисы с турецким бизнесменом Хаканом Сабанджи.

Поговаривали, что родители молодого человека были против его отношений с актрисой, но он смог убедить их в искренности чувств Эрчел. В мае этого года пара впервые вышла в свет — они вместе появились на Каннском кинофестивале.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Постучись в мою дверь
Постучись в мою дверь
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»
Ханде Эрчел
Hande Erçel
Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Утяшева трогательно поздравила Волю с годовщиной свадьбы
Керем Бюрсин
Керем Бюрсин
Kerem Bürsin
Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская
Анна Чиповская впервые вышла в свет с мужем
Александр Петров с женой (фото: соцсети)
Петров показал фото с женой и спровоцировал слухи о ее беременности
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус
Роберт Паттинсон впервые станет отцом
Аль Пачино
83-летнего Аль Пачино обязали платить многомиллионные алименты
Мария Куликова
Звезда сериала «Склифосовский» тайно вышла замуж
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум и Зои Кравиц решили пожениться
Тим Бертон и Моника Беллуччи
Моника Беллуччи и Тим Бертон вместе появились на кинопремьере
Павел Прилучный и Зепюр Брутян
Прилучный показал, как отдыхает с Брутян на море
Александра Грант и Киану Ривз
50-летняя возлюбленная Киану Ривза рассказала, что ее привлекает в актере
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Поцелуй Пересильд и Тройника на сцене восхитил публику
Александр Петров и Стася Милославская
Бывшая возлюбленная Петрова пошутила о его свадьбе
Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук
Гарик Харламов показал возлюбленную на съемках сериала
Хью Джекман и Деборра-Ли Фернер
Яна Рудковская высказалась о разводе Хью Джекмана с женой
Александр Петров и Стася Милославская
Бывшая девушка Петрова показала фото в мини после его свадьбы
Милош Бикович
Звезда «Холопа» Милош Бикович впервые станет отцом
Хью Джекман с женой
Хью Джекман разводится с женой после почти 30 лет брака
Александр Петров с женой Викторией
Александр Петров женился
Ксения Собчак и Константин Богомолов
«Спасибо тебе, мое счастье»: Богомолов поздравил Собчак с годовщиной свадьбы
Крис Эванс
Капитан Америка тайно женился на актрисе
Павел Прилучный и Зепюр Брутян
Брутян показала, как Прилучный поздравил ее с годовщиной свадьбы
Екатерина Волкова и Андрей Карпов
Звезда «Ворониных» раскрыла секрет 13 лет брака
Марина Кравец в сериале «Постучись в мою дверь»
Марина Кравец рассказала о своей роли в «Постучись в мою дверь»
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»
Наши Эда и Серкан: главных актеров «Постучись в мою дверь» показали в образах
Мишель Йео
Мишель Йео вышла замуж спустя 19 лет после помолвки
Валерия Ланская
Ланская поделилась впечатлениями от интервью с Кудрявцевой
Александр Головин
Звезда «Кадетства» Александр Головин впервые женился
Лиана Гриба (фото: соцсети)
Стало известно, кто сыграет Эду в российской адаптации «Постучись в мою дверь»
Кадр из сериала «Между миром и мной»
Конкурентка Эрчел? Что известно о новой звезде турецких сериалов Хафсанур Санджактутан
Никита Волков
Стало известно, кто сыграет Серкана Болата в российском «Постучись в мою дверь»
Андрей Болтенко и Марина Александрова
Александрова рассказала, что муж не смотрит фильмы с ее участием
Звезда «Постучись в мою дверь» показала откровенные фото
Дина Саева
Популярная блогерша рассказала, почему отказалась от роли Эды
Александр Домогаров
Александр Домогаров рассказал о новом романе
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»
Стало известно, кто сыграет тетю главной героини в «Постучись в мою дверь»
Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи
Ханде Эрчел впервые вышла в свет с новым возлюбленным
Влад Соколовский
Соколовский рассказал о пробах в российскую версию «Постучись в мою дверь»
Лео Канделаки на съемках сериала «Постучись в мою дверь»
Сын Канделаки снимется в российской версии «Постучись в мою дверь»
Максим Белбородов
Стало известно, кто сыграет злодея в российской версии «Постучись в мою дверь»
Ханде Эрчел
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» появилась на Каннском кинофестивале
Екатерина Шумакова
Стали известны имена актрис российской версии «Постучись в мою дверь»
Курбан Омаров с девушкой Валерией
Возлюбленную Курбана Омарова позвали на кастинг в ремейк турецкого сериала
Мэттью Перри и Кортни Кокс в образах Чендлера Бинга и Моники Геллер
Россияне назвали любимую пару влюбленных из сериалов всех времен
Матери звезд турецких сериалов оказались под завалами после землетрясения
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»
В России снимут адаптацию сериала «Постучись в мою дверь»
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»
Названа самая популярная турецкая актриса
Керем Бюрсин
Звезда турецкого сериала может сняться в российском проекте
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Воздух»
Воздух
Трейлер
vktrailer-220787057_456355640
Правда
Трейлер
Лариса Долина в сериале «Блеск»
Блеск
Тизер
Кадр из сериала «Оффлайн» (2 сезон)
Оффлайн
Трейлер (2 сезон)
Кадр из мультфильма «Три Богатыря и Пуп Земли»
Три богатыря и Пуп Земли
Трейлер
Кадр из сериала «Сестры» (2 сезон)
Сестры
Трейлер (2 сезон)
Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Бедные-несчастные
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Одна жизнь»
Одна жизнь
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь