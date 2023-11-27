Миллиардер признался в любви звезде кинохита «Постучись в мою дверь»

Турецкий миллиардер Хакан Сабанджи трогательно поздравил с днем рождения свою возлюбленную Ханде Эрчел, актрису и звезду кинохита «Постучись в мою дверь», которая на днях отметила 30-летие. Сабанджи трогательно поздравил актрису в соцсети, опубликовав их совместное фото.
«С днем рождения, мою любовь», — подписал он снимок. В свою очередь, Эрчел лаконично ответила на поздравление: «Моя любовь».
Напомним, в 2021 году Ханде Эрчел встречалась с Керемом Бюрсином, коллегой по сериалу «Постучись в мою дверь». Однако в конце прошлого года актеры расстались, и вскоре стало известно об отношениях актрисы с турецким бизнесменом Хаканом Сабанджи.
Поговаривали, что родители молодого человека были против его отношений с актрисой, но он смог убедить их в искренности чувств Эрчел. В мае этого года пара впервые вышла в свет — они вместе появились на Каннском кинофестивале.