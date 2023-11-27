Миллиардер признался в любви звезде кинохита «Постучись в мою дверь»

Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи (фото: соцсети)

Турецкий миллиардер Хакан Сабанджи трогательно поздравил с днем рождения свою возлюбленную Ханде Эрчел, актрису и звезду кинохита «Постучись в мою дверь», которая на днях отметила 30-летие. Сабанджи трогательно поздравил актрису в соцсети, опубликовав их совместное фото.

«С днем рождения, мою любовь», — подписал он снимок. В свою очередь, Эрчел лаконично ответила на поздравление: «Моя любовь».

Напомним, в 2021 году Ханде Эрчел встречалась с Керемом Бюрсином, коллегой по сериалу «Постучись в мою дверь». Однако в конце прошлого года актеры расстались, и вскоре стало известно об отношениях актрисы с турецким бизнесменом Хаканом Сабанджи.