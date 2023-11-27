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27 ноября 2023, новость

Максим Аверин раскрыл секрет актерского успеха

Звезда «Глухаря» отметил, что успех не всегда приносит счастье
Максим Аверин
Максим Аверин | Источник: Legion-Media.ru

Актер Максим Аверин назвал в беседе с vm.ru трудолюбие секретом успеха в его профессии.

Звезда «Глухаря» заявил, что только ежедневный труд помогает достичь весомых результатов. По словам звезды, каждый день в его профессии появляются сотни новых лиц, поэтому следует постоянно развивать свое мастерство.

«Внутренне ты должен всегда отслеживать, когда тебе нужно подтянуть себя, чтобы, не дай бог, не отстать», — рассказал артист.

Аверин отметил, что очень рано понял, чего хочет, поэтому четко следовал своей профессиональной цели. Артист с юности посещал Дом кино и театральные студии. Однако он не уверен, что успех обязательно приносит актерам счастье.

«Счастье не равно успеху, не факт, что этот успех принесет тебе счастье. Например, провал иной раз дает шанс прыгнуть еще выше. Успех принадлежит времени, которое уже прошло. А нужно идти дальше», — поделился актер.

Ранее Максим Аверин рассказал, как относится к играющим на камеру блогерам.

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