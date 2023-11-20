Светлана Ходченкова показала новые фото с танцами на шесте

Светлана Ходченкова опубликовала новые фото, которые сделала во время тренировок на пилоне. 40-летняя актриса запечатлена в полупрозрачных лосинах и каблуках на высокой платформе.
Поклонники восхитились стройной фигурой актрисы и отметили, что она выглядит намного моложе своих лет.
Напомним, Светлана Ходченкова начала заниматься танцами на шесте несколько лет назад, когда готовилась к съемкам в фильме «Воин». Она признавалась, что занятия pole dance помогли ей раскрыть свою женственность и сексуальность.
Актриса также говорила, что изначально стеснялась выкладывать кадры с тренировок, так как боялась критики. Однако позже поняла, что танцы — вид искусства, а не пошлость, а люди, которые ее критикуют, просто полны стереотипов.