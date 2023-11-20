Светлана Ходченкова показала новые фото с танцами на шесте

Светлана Ходченкова опубликовала новые фото, которые сделала во время тренировок на пилоне. 40-летняя актриса запечатлена в полупрозрачных лосинах и каблуках на высокой платформе.

Поклонники восхитились стройной фигурой актрисы и отметили, что она выглядит намного моложе своих лет.

<div id="vk_post_-48064554_30111"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_30111", -48064554, 30111, 'aHjXNRFKPQIbwNBn8qxcbbhFXGY'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Светлана Ходченкова начала заниматься танцами на шесте несколько лет назад, когда готовилась к съемкам в фильме «Воин». Она признавалась, что занятия pole dance помогли ей раскрыть свою женственность и сексуальность.