Дима Билан выгнал из «Голоса» победительницу первого сезона Алису Кожикину

На этапе поединков, когда конкурсантов разбивают на пару и оставляют только одного после совместного выступления, Билан поставил Кожикину в пару к Ренате Таировой. Кожикина исполняла хит Полины Гагариной «Шагай», но на втором куплете начала сдавать. Это заметили и члены жюри.

«Я эту речь готовила лет 10. Сейчас ни в коем случае ни на кого не в обиде. Даже рада, потому что для меня быть на проекте — большой стресс. Но мне приятно стоять на сцене, потому что это огромный опыт. И круто, что возникла возможность попробовать осознанно тут поработать. Это был выход из зоны комфорта», — сказала Кожикина.