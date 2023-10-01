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1 октября 2023, новость

Дима Билан выгнал из «Голоса» победительницу первого сезона Алису Кожикину

Певец прогнал участницу с шоу «Голос. Уже не дети»
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Певец и член жюри шоу «Голос. Уже не дети» Дима Билан выгнал с телешоу победительницу первого сезона детского «Голоса» Алису Кожикину. Об этом пишет «СтарХит».

На этапе поединков, когда конкурсантов разбивают на пару и оставляют только одного после совместного выступления, Билан поставил Кожикину в пару к Ренате Таировой. Кожикина исполняла хит Полины Гагариной «Шагай», но на втором куплете начала сдавать. Это заметили и члены жюри.

«В начале все было здорово, но мы тут никого не копируем, учимся, но делаем свое», — заявила певица Полина Гагарина.

Ее оппонентка выступила с песней «Kissing you», ее номер понравился и членам жюри, и публике. Когда настало время выбирать, Билан, недолго думая, отдал свой голос в пользу Таировой.

«Я эту речь готовила лет 10. Сейчас ни в коем случае ни на кого не в обиде. Даже рада, потому что для меня быть на проекте — большой стресс. Но мне приятно стоять на сцене, потому что это огромный опыт. И круто, что возникла возможность попробовать осознанно тут поработать. Это был выход из зоны комфорта», — сказала Кожикина.

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