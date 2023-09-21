Наверх
21 сентября 2023, новость

Костомаров со слезами на глазах расскажет, как боролся за жизнь

Олимпийский чемпион раскроет свою главную тайну в шоу «Секрет на миллион»
Роман Костомаров

Роман Костомаров стал гостем новых выпусков популярного шоу «Секрет на миллион» на НТВ. В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой 46-летний спортсмен расскажет, как он пережил кому и ампутацию конечностей.

«Я просто заплакал и понимал, что другого выхода нет. Руки черные, пальцы все согнутые, как у Кинг-Конга», — признался фигурист.

В новом выпуске программы он вспомнит, с чего началась его страшная болезнь, которая лишила его рук и ног. Костомаров, не сдерживая слез, расскажет, какие мысли посещали его в больнице, как он принимал решение ампутировать конечности, как учился заново ходить с помощью протезов, и как он живет сегодня и приспосабливается к новой жизни. Также фигурист будет готов раскрыть свой главный секрет на всю страну. 

«Да, я инвалид, но хочу прийти домой на ногах», — заключил спортсмен.

Напомним, в январе Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией. Вскоре его ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ. Врачи боролись за его жизнь на протяжении нескольких месяцев, но были вынуждены частично ампутировать ему руки и ноги. Несмотря на это, олимпийский чемпион борется и делает все, чтобы вернуться к прежней жизни.

Новый выпуск шоу «Секрет на миллион» с участием Романа Костомарова выйдет 23 сентября в 20.20 на НТВ.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Валерия Кудрявцева
Роман Костомаров
Кудрявцева «рыдала взахлеб» на съемках шоу с Костомаровым
Секрет на миллион
Роман Костомаров станет героем сериала «Киборг»
Сергей Лазарев сводил на свидание Леру Кудрявцеву
Девятилетний актер Максим Иванов раскрыл свои гонорары
Стало известно, кто заменит Иосифа Пригожина в шоу с Кудрявцевой
Ирина Лачина призналась, что находилась в тени знаменитой мамы
Ланская поделилась впечатлениями от интервью с Кудрявцевой
Киркоров, Лазарев и другие звезды выступят в новом шоу с Кудрявцевой
Актриса Ланская в шоу «Секрет на миллион» рассказала о разговоре с Костомаровым
Кудрявцева заявила, что сочувствует Блиновской после задержания
Шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» возвращается в эфир
СМИ: Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь на съемках телешоу
Кудрявцева заявила, что зрители «не дождутся» закрытия ее шоу
Ирина Безрукова не сдержала слез на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Валерия с мужем стали героями шоу Кудрявцевой «Секрет на миллион»
Иосиф Пригожин пожаловался на трудности работы телеведущим
Лолита, Кудрявцева, Салтыкова, Пьеха приступили к съемкам шоу на НТВ
НТВ покажет выпуск шоу Кудрявцевой с Борисом Моисеевым
Иосиф Пригожин стал новым соведущим Леры Кудрявцевой
Киркоров, Валерия, Билан появятся в новом шоу: первые кадры
Мамы Бузовой и Лазарева пришли в шоу «Секрет на миллион»
Выбывший из шоу «Маска» Пес рассказал о поражении
Кудрявцева с дочкой, Стеклова с внуком: звезды на премьере
Кудрявцева пожаловалась на морально тяжелые съемки в шоу
МакSим, Бузова, Дава, Милохин: звезды на 25-летии «Муз-ТВ»
Кудрявцева ответила решившему судиться с ее шоу Пригожину
Лолита, Кудрявцева и Пьеха на съемках шоу «Суперстар!»
Назван победитель «Новой волны 2021»
Экс-солистка группы «Тату» придет в шоу Кудрявцевой
Кудрявцева захотела поговорить с Путиным о жизни в своем шоу
Проклова не сдержала слез на съемках шоу Кудрявцевой
Волочкову проверили на детекторе лжи в шоу Кудрявцевой
Кудрявцева назвала причину своей госпитализации
Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» пришел в шоу Кудрявцевой
Антон Привольнов станет новым соведущим Леры Кудрявцевой
Арман Давлетяров объявил об уходе с «Муз-ТВ»
Гагарина, Долина, Орбакайте: все звезды на «Песне года 2020»
Зудина пришла в шоу Кудрявцевой
Губерниеву предложили заменить погибшего соведущего Кудрявцевой
«Щемит сердце»: Кудрявцева отреагировала на гибель соведущего
Ушедший с НТВ ведущий пожаловался на отношение руководства
Кудрявцева ответила на вопрос о гонораре за «Секрет на миллион»
Новые трейлеры
Пять процентов
Трейлер
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Трейлер №2 (англ.)
Катастрофа
Дублированный трейлер
Герой наших снов
Трейлер (англ.)
Плакса
Трейлер
Триггер. Фильм
Тизер-трейлер
Летучий корабль
Трейлер
Молодой Папа
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь