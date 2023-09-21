Костомаров со слезами на глазах расскажет, как боролся за жизнь

Роман Костомаров

Роман Костомаров стал гостем новых выпусков популярного шоу «Секрет на миллион» на НТВ. В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой 46-летний спортсмен расскажет, как он пережил кому и ампутацию конечностей.

«Я просто заплакал и понимал, что другого выхода нет. Руки черные, пальцы все согнутые, как у Кинг-Конга», — признался фигурист.

В новом выпуске программы он вспомнит, с чего началась его страшная болезнь, которая лишила его рук и ног. Костомаров, не сдерживая слез, расскажет, какие мысли посещали его в больнице, как он принимал решение ампутировать конечности, как учился заново ходить с помощью протезов, и как он живет сегодня и приспосабливается к новой жизни. Также фигурист будет готов раскрыть свой главный секрет на всю страну.

«Да, я инвалид, но хочу прийти домой на ногах», — заключил спортсмен.

Напомним, в январе Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией. Вскоре его ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ. Врачи боролись за его жизнь на протяжении нескольких месяцев, но были вынуждены частично ампутировать ему руки и ноги. Несмотря на это, олимпийский чемпион борется и делает все, чтобы вернуться к прежней жизни.