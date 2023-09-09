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9 сентября 2023, новостьСъемки

Елена Воробей играет Бабу Ягу в новом фильме: первые кадры

В ленте также снимаются Мария Порошина и Ева Смирнова
Ева Смирнова и Елена Воробей

Елена Воробей завершила съемки в фильме-сказке «Школа Бабы Яги» режиссера Дмитрия Даковича.

В центре сюжета — школьница Лена (ее играет Ева Смирнова), которая пытается найти своих пропавших родителей и случайно попадает в Тридевятое царство к Бабе Яге. Легендарную героиню русских сказок играет Воробей.

Девочке придется пойти в школу, где уроки будут вести необычные учителя — персонажи национальных эпосов, былин и преданий. Например, Станислав Дужников перевоплотится в мордовского бога зимы и ночи Назара-паза. А вот Мария Порошина сыграет Марью-Царевну.

Мария Порошина, Станислав Дужников и Елена Воробей

Премьера фильма «Школа Бабы Яги» состоится в конце 2023 года. Создатели обещают, что первыми картину увидят жители Саранска, где проходили съемки.

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