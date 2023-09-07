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7 сентября 2023, новость

«Заглядывал тебе в нутро»: участница «Голоса» вспомнила о работе с Градским

Певица Алла Рид заявила, что наставник был очень вовлечен в работу молодых артистов
Александр Градский | Источник: Legion-Media.ru

Певица Алла Рид призналась в беседе с «Пятым каналом», что мэтр Александр Градский был очень вовлечен в работу молодых артистов на шоу «Голос».

Рид вспомнила, как слушала с Градским военные песни и композиции про любовь. По ее словам, наставник активно включался в творческий процесс своих учеников и протеже по шоу.

«Он заглядывал тебе в нутро и искал там что-то особенное. Это ощущение я запомнила на всю жизнь. Это безумно приятно, когда человек не просто: "Ну, вот выбери какую-то песню. Ну, хорошо, ну, можно другую". Вообще артист — это человек, настроенный больше на себя. <…> А он нет», — поделилась исполнительница.

В 2015 году Алла Рид прошла слепые прослушивания в шоу «Голос» и попала в команду Александра Градского, который оказал огромное влияние на ее творчество. По словам певицы, музыкант привил ей любовь к Владимиру Высоцкому.

Градский принимал участие в шоу «Голос» с 2012 года. Он несколько раз покидал проект. В 2021-м артист вернулся в юбилейный сезон «Голоса» вместе с Димой Биланом, Пелагеей и Леонидом Агутиным. Певец ушел из жизни 28 ноября 2021 года, накануне финальных этапов конкурса.

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